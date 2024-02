“Estaremos peleando por el campeonato en la Indycar”: Pato O’Ward

Se develó el nuevo monoplaza que tendrá el el piloto regiomontano Patricio O’Ward en la Indycar Series con el equipo Arrow McLaren con el que espera el mexicano lograr de una vez por todas el campeonato en esta categoría.

Pato regresa para su quinta temporada después de lograr cuatro victorias, 20 podios y tres temporadas terminando cuarto o mejor en la clasificación, por lo que este año aspira a lo más alto.

Te interesa: Gignac rescata a Tigres en Canadá con golazo de tiro libre

“Necesitamos seguir construyendo sobre lo que tenemos hasta ahora y ese ya sería un gran año”, dijo Pato, “porque hemos tenido algunos años excelentes. Mejorar eso significaría que estamos luchando por ganar la Indy 500 y por el campeonato nuevamente”.

La confianza es alta de cara a la temporada por lo que piloto y equipo esperan mejorar sus resultados en este 2024.

Will Anderson, ingeniero de carrera del Chevrolet Arrow McLaren No. 5, comprende el valor de un equipo y el esfuerzo que se requiere para tener éxito en esta serie. Trabajando con Pato O’Ward desde que se unió a Arrow McLaren en 2020, no es la única voz familiar en el puesto de cronometraje.

“Puede que sea un cliché, pero realmente creo que este equipo y esta tripulación pueden estar en la lucha por el campeonato. No sé cómo irá la temporada, pero creo que es un buen objetivo: estar en la lucha por el campeonato y, con suerte, liderar al final de la temporada”.

Faltan 31 días para la bandera verde de la carrera 1 de la temporada 2024 de la Indycar y el mexicano ya conoce su nuevo monoplaza, con su familiar aspecto negro y papaya al que nos hemos acostumbrado a lo largo de los años.