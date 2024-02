Exsubsecretario de turismo llama gordo a Álvaro Morales y protagonizan pelea en redes sociales

La polémica estalló en redes sociales debido a que el polémico comentarista deportivo Álvaro Morales se burlara de una noticia en contra de Simón Levy, exfuncionario de turismo del gobierno de México, causando respuestas e insultos entre ambos a través de sus cuentas personales.

Primero, el exfuncionario criticó el peso del comentarista de ESPN en una publicación conde Álvaro critica a Chivas por contratar a extranjeros con nacionalidad mexicana.

Ante esto, el conductor de futbol picante colocó un post burlándose de forma irónica de la noticia en donde el exsubsecretario de turismo fue difundido golpeando una puerta a una vecina adulta mayor.

Las respuestas entre ambos siguieron ahora en videos, desprestigiándose uno del otro. Primero Levy llamó manipulador de la información a Morales.

“Eres un manipulador de la información en lugar de un comunicador, ese es el gran problema, por eso tienes tantos problemas con tantos deportistas y tantas personas”

“Lamento mucho que te haya dolido tanto que te haya dicho gordo, no es insulto, es un diagnóstico y es una descripción, cuando quieras aquí estoy

De nueva cuenta, Álvaro no se quedó callado y fiel a su estilo se burlo nuevamente del exfuncionario.

“Te pido un favor, no te alteres, te noto muy alterado, recoge tu dignidad del suelo como tus cosas por favor, y cierra la puerta, no vayas a golpear la puerta y si en el camino te encuentras a una viejita no la vayas a amenazar”