Boxeadora mexicana pide apoyo en redes para buscar el sueño olímpico

El boxeo mexicano busca apoyo para una de sus representantes, luego de que la pugilista Ileon Gricelda Durán busca recursos para poder asistir a la última eliminatoria rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

A través de redes sociales, la peleadora dio a conocer que cerca de 120 mil pesos para poder asistir al torneo preolímpico de Italia y a la última eliminatoria en Tailandia, en busca de su boleto a la justa olímpica.

“Espero puedan apoyarme ya que el presupuesto es una cantidad muy elevada y realmente no cuento con eso, de ser así no podré asistir a estas eliminatorias y lamentablemente enviarán a otras personas en mi lugar que tanto me costó ganarme. ¡Espero contar con su apoyo!”, escribió la pugilista en redes.

#Boxeo



La campeona nacional de boxeo Elite y seleccionada nacional Ileen Gricelda Duran y busca su apoyo para la última eliminatoria rumbo a Juegos Olímpicos Paris 2024 que se efectuaráen Tailandia. pic.twitter.com/WOkMi23ZNy — Noticias 30 Caballeros (@Noticias30Caba3) February 1, 2024

En entrevista con el Sol de Veracruz, la campeona nacional y seleccionada mexicana aseguró que vende postres, brownies, gelatinas y otros alimentos que ella elabora, además botea por las tardes y busca patrocinadores.

Esta decisión fue tomada después de que no recibe apoyo por parte de la Conade para poder asistir a estos eventos que le permitirían buscar el sueño olímpico.

Cabe mencionar que dichos torneos se celebrarán en Busto Arsizio, Italia entre el 29 de febrero y el 12 de marzo y en Bangkok, Tailandia entre el 23 de mayo y el 3 de junio.