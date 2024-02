Guillermo Almada explota contra reportero en plena conferencia de prensa

La jornada 6 del Clausura 2024 trajo a Pachuca otro duro golpe en su camino, ya que en su visita al estadio BBVA fueron superados por Rayados gracias al marcador de 3-2, alejándose de los primeros puestos de la tabla y causando molestia en el estratega tuzo. Esto se vio reflejado en conferencia de prensa en donde explotó tras una pregunta realizada.

TE RECOMENDAMOS: Pablo Repetto deja a Santos Laguna sin entrenador para el Clausura 2024

Cuando salió ante los medios, Almada fue cuestionado sobre si le parecía que este duelo ante la pandilla había sido el más difícil hasta ahora. El entrenador no tomó a bien la pregunta y arremetió contra el reportero asegurando que todos los partidos son difíciles y todos merecen respeto, por lo que al ganarles se entiende que a Pachuca no se le regaló nada.

“Se ve que no estás muy empapado de la realidad del futbol mexicano, porque fácil no es ninguno y nadie nos regaló nada para estar en la primera posición, ninguna jugada dudosa. Estoy completamente en desacuerdo contigo… Entendí mal por qué tú dijiste que los cuatro juegos anteriores fueron fáciles y no fueron así”, mencionó el estratega en tono molesto.

Se enojó Almada. pic.twitter.com/qVGGALdoMe — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) February 11, 2024

Posterior a ello, explicó lo complicado que fue el encuentro para Pachuca y como al regalar el primer tiempo del partido empezó la diferencia. Este resultado significó el segundo tropiezo del equipo en el torneo, algo que los rezagó hasta la quinta posición de la tabla general.