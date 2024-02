¿Por qué no fichó con Cruz Azul? Alexis Vega revela detalles de su indisciplina en Chivas

Alexis Vega se ha visto envuelto en el ojo del huracán durante los últimos meses por un nuevo caso de indisciplina, mismo que lo obligó a salir de Chivas por la puerta de atrás y fichar de última hora con Toluca.

A meses de aquella polémica, el atacante mexicano reveló durante el podcast, ‘Disfruta El Viaje’ del Canelo Angulo, que su indisciplina con el Guadalajara no fue tan grave como lo aseguraron los medios de comunicación.

“La gente se cree todo lo que ve en las redes sociales. Solamente yo y los que separaron del equipo sabemos qué fue lo que pasó. No fue nada de lo que pusieron en redes. También hablamos con Chivas sobre lo que pasó y decir todo lo que dijeron era mentira. Yo lo platiqué con mi familia para hacerles saber que nada de eso era cierto. Fue algo mucho más tranqui de lo que se habló”, mencionó.

Alexis Vega jugó cinco años en Chivas. Mexsport (Tomas Regueiro)

En ese sentido, el futbolista de 26 años confesó que tras este hecho, se llegó a encarar con varios aficionados rojiblancos, quienes le recordaban su indisciplina.

“Mucha gente después de la indisciplina salía a comer a la plaza y me pedían una foto y queriendo cotorrear. ‘Me hubieras invitado a la fiesta’. Yo ya estaba fastidiado y los encaraba. Con varios me llegué a encarar. No salí a hablar, yo solamente sé lo que pasó y fue un momento complicado porque empezaron a poner muchas cosas. Inventaron muchas cosas”, añadió.

Sobre su fichaje fallido con Cruz Azul, Alexis Vega confirmó que el club mostró interés e incluso hubo acercamientos con él y su representante, pero nunca con Chivas, por lo que descartó los rumores de su negativa de firmar por una reducción en su salario y cláusula de rendimiento.

“Con Cruz Azul hubo acercamientos, hubo pláticas pero nada concreto. No fue rumor porque hubo pláticas, la gente de Cruz Azul sí habló conmigo y con mi representante, pero jamás buscaron a Chivas. Solo hablaron conmigo del proyecto y obviamente empezamos a platicar, pero no buscaron a Chivas. Salieron muchos a decir que no quise firmar y salieron malas personas a hablar de cláusulas y de que por eso no llegué. Cruz Azul fue la primera opción que apareció”, sentenció.