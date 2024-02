“Parece amateur” La brutal crítica contra el Chucky Lozano

Hirving Lozano regresó al PSV Eindhoven para la temporada 2023-2024, equipo en el que mostró su talento; sin embargo, el mexicano no ha podido recuperar su mejor nivel con el conjunto holandés, por lo que ya está siendo criticado.

Kenneth Pérez, ex futbolista danés y ahora analista de ESPN, no se contuvo y reventó al Chucky por el desempeño mostrado con los Granjeros, al grado de que lo comparó con un futbolista amateur.

“El PSV realmente tiene muchas cualidades individuales, excepto Lozano. No sé qué está haciendo en los últimos cuatro o cinco partidos. Parece un futbolista amateur... Es una locura porque soy bastante seguidor de Lozano”, señaló.

No todas las palabras del danés fueron malas, pero de todos modos comentó que espera más del atacante. “Es diferente a los demás. Es profesional. Se destaca en los momentos emocionantes. También esperaba algo de él contra el Ajax, pero no sé qué he visto en los últimos partidos”.

El PSV marcha como líder de la Eredivisie con un cómoda ventaja de 10 puntos sobre el Feyenoord; no obstante, el Chucky Lozano no ha logrado destacar en su segunda etapa con los neerlandeses.

Hirving suma 20 participaciones con los Granjeros: 13 en la Liga, cinco en Champions League y dos en la Copa de los Países Bajos, además apenas acumula cinco anotaciones, todas en el campeonato local.