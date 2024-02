“Desde niño era mi sueño jugar ahí”: la historia de amor entre Lionel Messi y Newell´s

Aunque Lionel Messi llegó en su adolescencia al Barcelona, el jugador tuvo un primer amor en el fútbol argentino.

Y es que, desde pequeño, el astro seguía de cerca a Newell’s Old Boys, la institución en la Diego Maradona estuvo algunas temporadas.

Lionel Messi y su amor por Newell’s Old Boys

Si hay otro equipo, a diferencia del Barcelona, por el que Leo tiene un sentimiento importante es el cuadro de La Lepra.

Hace algunos meses, el actual elemento del Inter de Miami reveló que le gustaría jugar en Newell’s. Incluso, entre sus planes estaba irse ahí, antes de fichar por el cuadro de la MLS.

"¡Un viaje en el tiempo! Este jueves, Inter Miami y Newell's se enfrentarán en un amistoso internacional. La Pulga jugará contra su primer amor ⚽️🌟 #Messi #Newells #InterMiamipic.twitter.com/SSb0NKo9gA — Fede Ramos 🇭🇳 (@FedeRamos09) February 14, 2024

“Siempre estuvo el hecho en lo personal, más después de haber sido campeón del mundo, de poder disfrutar del fútbol argentino y jugar en Newell’s. Yo iba de chiquito a la cancha ahí. Era mi sueño jugar ahí.

Messi tiene el sueño de jugar en Newell’s Old Boys

“Después de ser campeón del mundo tomé la decisión de no continuar en Europa. Se vive de otra manera. Si bien mi personalidad es que quiero ganar y soy competitivo, en cierto punto es más relajado. Yo no me doy cuenta si bajo mi nivel, me preparo y juego igual que siempre. Tengo más años y mil partidos atrás. El tiempo pasa para todos”, compartió Leo el año anterior.

🥹 A tres años de uno de los momentos más emotivos en la historia del fútbol#Messi | #Maradona | #Newells pic.twitter.com/5FhSJQIyZI — 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 Argentina 🇦🇷 (@sportingnewsar) November 29, 2023

Cuando Maradona pereció, en 2020, Lionel le rindió tributo, cuando aún jugaba para el Barcelona. En un partido disputado ante el Osasuna, Messi marcó, se quitó la playera y debajo traía una que le obsequió un fan, que tenía el número ‘10′ en la espalda, el que usaba Diego.