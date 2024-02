‘Yo decido con quién peleo y con quién no’: Canelo Álvarez sobre su regreso

Saúl ‘Canelo’ Álvarez sigue siendo el foco de atención de cara a su regreso en 2024, y aunque no reveló muchos detalles sobre su próxima pelea, envió un mensaje a todos sus críticos.

En una entrevista con TV Azteca, el boxeador mexicano afirmó que, debido a su trayectoria, ahora puede elegir a su rival en lugar de que se lo impongan sus detractores.

“Al final del día, antes eran otros peleadores a los que “les tenía miedo”. Siempre ha sido así, cuando vencía a uno, ponían a otro. Siempre busco a un rival que pueda agregar algo a mi historia, alguien que tenga algo que ofrecerme. Me he ganado el derecho de decidir con quién peleo y con quién no”, expresó.

Además, confirmó que peleará el 4 de mayo y descartó enfrentarse al estadounidense Terence Crawford debido a la diferencia de peso, ya que Crawford es campeón en peso welter.

“No, no hay posibilidad. De todas formas, me criticarían. Imagina que él suba a 168 libras, tendría todo que perder y nada que ganar. No estoy aquí para complacer a la gente que critica. Esa gente ha estado toda mi vida. La gente que no tiene nada que hacer es la que me critica”, señaló.

Canelo Álvarez también reveló en qué recintos le gustaría pelear en los próximos años, destacando al Estadio Azteca.

“Madison Square Garden, el estadio de los Cowboys me encantaría, Estadio Azteca me motiva mucho, aunque es muy complicado pelear en México, siempre existe la posibilidad de hacerlo”, comentó.

Saúl Álvarez buscará su victoria número 61 en su carrera, y todo indica que su rival será Jermall Charlo, excampeón mundial de peso mediano del CMB.