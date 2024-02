“Estoy seguro que este no será mi último contrato en la Fórmula 1″: Checo Pérez habla sobre su futuro en en el máximo circuito

El piloto tapatío Sergio Pérez se encuentra en un punto crucial de su carrera en la Fórmula 1, a falta de un año para que finalice su contrato con Red Bull, el futuro del piloto mexicano depende de su rendimiento en la temporada 2024 donde Christian Horner, director de la escudería, ha sido claro: la renovación de Checo dependerá de sus resultados en la pista.

Sin embargo, Pérez Mendoza no se muestra preocupado; en una entrevista con Claro Sports, el mexicano aseguró que no tiene planes de retirarse del automovilismo en un futuro cercano, incluso si Red Bull decide no renovar su contrato. “Estoy seguro que este no será mi último contrato en la Fórmula 1″, declaró Pérez.

Tras un 2023 irregular, pero con un meritorio segundo puesto en la clasificación final, el piloto tapatío tiene la mira puesta en lo más alto, “Sin duda, ese es el objetivo principal”, afirmó. “Estoy seguro que vamos a arrancar la temporada fuertes, pero va a ser muy importante en nuestro lado del garaje tener esa evolución”.

Checo sabe que no será fácil, Red Bull ha sido la escudería más dominante de los últimos años y otro equipo no le daría el mismo protagonismo; por eso, su prioridad es mantenerse dentro del ‘Toro Rojo’. “Yo creo que es obvio, unos buenos resultados de principio a fin y darle al equipo lo que busca”, señaló.

La temporada 2024 de la Fórmula 1 promete ser apasionante. Checo Pérez tiene la oportunidad de escribir su nombre en la historia del automovilismo mexicano. ¿Logrará conquistar el título mundial o tendrá que buscar un nuevo destino? Solo el tiempo lo dirá.