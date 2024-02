Brandon Vázquez explica porque festeja como superman en sus goles

El delantero México-estadounidense, Brandon Vázquez ha caído con el pie derecho a los Rayados de Monterrey y desde su llegada la afición regiomontana ya lo apodaron como el “Superman”, apodo que se debe a la manera de festejar los goles.

En todas las competiciones, el delantero de los Estados Unidos suma cuatro goles en seis apariciones, haciendo no extrañar la salida de Rogelio Funes Mori de la institución albiazul.

Al termino del encuentro ante Comunicaciones de Guatemala, en donde se mandó un gol, el ariete compartió el motivo por lo cual festeja así, comentando que se debe a un entrenador personal que tiene en los Estados Unidos.

“El entrenador que tengo en San Diego, siempre entreno con él cuando estoy de vacaciones o me encuentro allá, he estado entrenando con él desde hace como 8 o 10 años él siempre me ha llamado el Superman mexicano, entonces por él hago ese festejo y pues pegó”, declaró.

A pesar de que tiene la nacionalidad mexicana, Vázquez optó por defender los colores de las barras y las estrellas y se perfila como uno de los principales delanteros convocados en la Selección mayor de los Estados Unidos.