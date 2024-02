“Se ganó el derecho”: Jonathan Orozco ve a Memo Ochoa jugando el Mundial 2026

Las críticas contra Guillermo Ochoa no han parado desde que el portero anunció su deseo de jugar el Mundial 2026 con la Selección mexicana, al cual llegaría de 41 años.

Sin embargo, hay quienes apoyan al cancerbero del Salernitana, como es el caso de Jonathan Orozco, quien en conferencia de prensa, tras anunciar su retiro del futbol, dejó en claro que Ochoa se ha ganado el derecho de llegar a dicha justa.

“Mi respuesta sería ‘no Memo no party’, Memo es Memo, se ganó el derecho de jugar hasta donde sus capacidades digan. Uno como futbolista se da cuenta cuando las piernas no funcionan igual o los lances no son iguales. Él es consciente de hasta cuándo estará”, declaró.

En ese sentido, el exportero de Rayados aseguró que, desde su punto de vista, Guillermo Ochoa debe mantenerse como titular indiscutible en el arco tricolor mientras siga activo.

“Considero que es de los mejores arqueros en México y mientras tenga las capacidades que tiene, puede llegar. Es un portero disciplinado, se cuida bien y a diferencia de algunos está libre de lesiones, puede llegar tranquilamente. Hay con quién suplirlo: Malagón, Julio, Acevedo, Toño. Jimmy tomará la mejor decisión en su momento, falta mucho y pueden pasar cosas, pero ahorita que sigue vigente él es el titular indiscutible y seguir apoyando a la Selección”, sentenció.