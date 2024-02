¿Robert Dante Siboldi justifica la derrota? “Cruz Azul juega un torneo, nosotros jugamos dos”

Tigres sufrió una dura derrota a manos de Cruz Azul en la jornada 7 del campeonato Clausura 2024, misma que los alejó de los primeros puestos en la tabla general y desató cierta inconformidad en el estratega del equipo, Robert Dante Siboldi.

Fue en conferencia de prensa en donde el director técnico de los felinos reconoció el trabajo de los celestes, destacando su contundencia y control del encuentro; sin embargo, también hizo notar su molestia por la posición en la que se encuentra su equipo referente a la carga de partidos que les impiden descansar debidamente y planear los enfrentamientos.

“Me preocupa que no tenemos los tiempos para el descanso, la recuperación, no hay tiempo para entrenar, para trabajar, no tenemos semanas completas, estamos en dos torneos y eso lo sabemos nosotros. No quiero poner pretextos o excusas, simplemente Cruz Azul juega un torneo, nosotros dos”, comentó.

De igual forma, el estratega señaló que la noche en el estadio Ciudad de los Deportes no fue la suya y que, por el contrario, la máquina hizo su trabajo de forma adecuada, sacando el resultado merecidamente y llevando el juego a los terrenos donde esperaban.

Robert Dante Siboldi señala la carga de partidos que acarrea Tigres tras caer ante Cruz Azul 🐯



"Jugamos dos torneos y ellos uno"



“Hoy no estuvimos bien. Es el quinto partido que jugamos de visitantes en siete fechas del torneo local y tenemos un trajín importante, lo sentimos. Cruz Azul jugó su partido, jugó muy bien, mejor que nosotros.”, finalizó.