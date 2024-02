‘Me la pel…’: Pantera Rodríguez arremete contra el nuevo campeón de UFC

La espectacular victoria de Ilia Topuria para convertirse en nuevo campeón mundial de peso pluma de UFC impactó en el mundo, incluyendo la reacción del mexicano Yaír Rodríguez.

Luego de que el peleador español-georgiano logró noquear en dos asaltos al australiano Alexander Volkanovski en el evento estelar de UFC 297, el Pantera Rodríguez mandó un mensaje en su cuenta de Instagram.

“Bien hecho Ilia Topuria, sostengo lo que te dije, a mí me la pelas”, escribió Yaír Rodríguez en sus instagram Stories.

¿Por qué vino esta agresión?

El español arremetió contra el mexicano luego de su derrota ante Alexander Volkanovski en un portal web.

“Yo cuando voy y me ponen mis peleas yo gano. Yo no gano peleas porque mi rival se le sale el hombro, no gano porque me meten una paliza y en el 5º asalto saco un codo que no sé ni de dónde. No me usan como un trapo dentro de los combates. Esa es la diferencia entre él y yo”.

En ese momento, Pantera también arremetió contra el peleador invicto. “Nada más mira contra quién has peleado tú, ve contra quiénes yo y ve contra los top de la división. Eres un inflado, enano del Señor de los Anillos. Di lo que quieras. Ganas peleas porque peleas con don nadies… ¡Yo, con los mejores! Y me las pelas, Ilia Topuria”, afirmó.

¿Cuándo peleará Yair Rodríguez?

Pantera Rodríguez protagonizará el combate co-estelar de UFC en la Arena Ciudad de México, donde se enfrentará a Brian Ortega.