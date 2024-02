Comentarista de TUDN rompe el silencio tras reventar a afición de Tigres

Una nueva polémica entre comentaristas y aficionados se vivió en redes sociales, luego de que Alfredo Tame, de TUDN, reventó a los seguidores de Tigres.

El comentarista de futbol, durante el programa “En La Cantina”, llamó inmamables a los aficionados de Tigres, lo que le generó críticas.

“Los partidos de Tigres es lo peor que te puede pasar. La afición es, con todo respeto, inmamable. Es irreal la manera (en la que reaccionan)...” “‘Oye, ¿por qué no dijiste que era penalti?, ¿Por qué no dijiste que cobró el penalti de una manera hermosa? y ¿Por qué no dijiste que fue hermoso sino super hermoso?’”, fueron algunas de las frases que destacaron en redes.

Ante esto, fue el mismo comentarista quien salió a aclarar las declaraciones, afirmando que esos comentarios solo fueron contras los que creer que “si no estás conmigo, estás en mi contra”, e incluso afirmó que si él no fuera del América, apoyaría a Tigres.

“Vivimos en una era en donde se cree que “la afición” puede insultar, denigrar, agredir, hasta amenazar de muerte a un periodista, comunicador, narrador, jugador, DT, etc. pero si uno responde o se expresa.. uff que atrevimiento tan brutal porque de “ellos comemos”.. , la afición merece y merecerá siempre el mayor de los respetos, pero hay algunos que creen solo puede ser unilateral las expresiones”, escribió.

Además de aclarar que este programa está fuera de los proyectos que realiza en TUDN, Alfredo Tame aseguró que Tigres tiene, en general, a la mejor afición de México.

“Reitero mi punto tal cual se lo he hecho saber a la afición y directiva cada vez que hay oportunidad: la afición que apoya, que ama, que respeta su institución, que es objetiva y que emana los colores amarillo y azul más no los impone, SON LA MEJOR AFICIÓN DE MÉXICO. No hay duda de eso”, dijo.

Con respecto a lo que circula por acá de mi comentario sobre CIERTA afición Tigre.



1.- El video está editado, recortando la parte donde doy el punto de manera completa, expresando que lo que han hecho es increíble, que el Sr. Culebro es de lo mejor que hay en México, que si yo…

Alfredo Tame es uno de los actuales narradores de TUDN tanto en el futbol varonil, como femenil.