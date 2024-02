Gansito Riquelme reaparece y pide otra oportunidad a los equipos de la People’s League

La Liga de Todos sigue generando polémica fuera de las canchas con el tema ‘Gansito Riquelme’ y para continuar con el debate entre aficionados y presidentes, fue el propio jugador el que rompió el silencio apareciendo en un video donde explicó su salida de La Gloria FC, además de su futuro en la competencia pidiendo otra oportunidad a los equipos.

Hace unos días se liberó un comunicado de la People’s League en donde se informó que el equipo presidido por Miguel Ponce e Isaac Brizuela prescindió de los servicios del atacante, quien únicamente tenía un minuto disputado en las 4 jornadas de la liga.

Ante esto, también se especificó que el jugador se integró a las reservas del torneo en espera de que algún equipo con complicaciones de lesiones, lo rescate y lo sume a su primer equipo. La respuesta Riquelme era esperada por los fanáticos y fue en un clip en donde expresó sus sentir dejando claro que, aunque no le gustaron las formas de su salida, se iba agradecido con La Gloria FC.

“Quiero informar que he dejado de formar parte de La Gloria FC. Si bien las formas no en las que se dieron las cosas no me han gustado, por el momento no pienso hablar del tema. Quiero agradecer a Isaac Brizuela y Miguel Ponce por confiar en mí en estas semanas de competencia”, comentó.

De igual forma, el creador de contenido mandó un mensaje a los presidentes de la People’s League, solicitando una oportunidad para demostrar su calidad y advirtiendo a los fanáticos que su historia recién inicia.

“Estoy más comprometido que nunca. El Gansito Riquelme va a mejorar y a los presidentes decirles que no solo soy un elemento mediático, también sé hacer goles, lo único que necesito es una oportunidad y muy pronto verán mi primer gol en la People’s League”, finalizó.