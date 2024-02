¿Cuál fue el motivo? Lichnovsky revela que sufrió discriminación en Cruz Azul

Igor Lichnovsky es hoy por hoy uno de los jugadores favoritos de la afición del América, ya que se ha ganado la titularidad en el 11 de André Jardine pese a llevar solo seis meses en el club.

Sin embargo, no todo ha sido brillo en la carrera del jugador, pues tuvo un paso de dos años por Cruz Azul, equipo al que las Águilas enfrentarán este fin de semana y en el que recientemente reveló que sufrió discriminación por su creencia religiosa.

“Mi religión comenzó a hacer ruido, ya que yo invitaba a la gente a mi casa y directamente les decía que les quería contar sobre la Biblia. Esto en el club donde estaba (Cruz Azul) se comenzó a comentar: ‘No nos gusta lo que hace Igor’, porque en el futbol se tiene la creencia de que este tipo de futbolista es débil y yo no lo era”, mencionó para el Podcast Latido.

En ese sentido, Igor confesó que fue Santiago Giménez quien le confesó que a varios de los jugadores de la plantilla no les gustaban sus prácticas religiosas.

“Hubo un momento, en un asado con él, que juega en Holanda, en el que me dice: ‘A tal persona se le salió que no le gustaban los cristianos en el equipo, no le gustaba lo que hace Igor’, entonces empezaron voces extrañas, aunque yo lo seguía haciendo”, sentenció.

Es importante mencionar que tras su paso por Cruz Azul, Igor Lichnovsky emigró al futbol de Arabia Saudita y dos años más tarde regresó a la Liga MX para vestir la playera de Tigres; sin embargo, tras no entrar en planes de Robert Dante Diboldi, se fue a préstamo con las Águilas, donde se mantiene desde septiembre de 2023.