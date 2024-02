“Un evento grande de WWE en México es una posibilidad real”: Damian Priest

La WWE continúa con su expansión internacional y este fin de semana conquistará nuevamente Australia con el PLE Elimination Chamber, donde el campeón mundial indiscutible de parejas Damian Priest pondrá en juego sus cinturones junto a Finn Balor, y buscará mantenerse en la cima.

De cara a este evento, el Sr. Money In The Bank platicó en exclusiva con Publimetro sobre este evento que contará con dos cámaras de eliminación, además de la actualidad del Judment Day en WWE.

Por si no lo viste: “Era cuestión de tiempo para que México fuera potencia en UFC”: Brandon Moreno

¿Cómo ha sido este año para The Judment Day en WWE?

-- Este año ha sido increíble. Para Rhea Ripley ganando el título en Wrestlemania y manteniendose como la número 1 del mundo. Dominik Mysterio también tuvo un gran año, ganando el título norteamericano de NXT y la reacción que recibe es algo que se tiene que vivir en vivo. Ahora con la adición de JD McDonaugh que es amigo de Finn Balor y es una gran adición. Y para mí fue increíble, con Backlash en Puerto Rico, conseguir el Money In The Bank, Survivor Series y el campeonato mundial de parejas. Nadie pueda negar que somos la mejor facción de la lucha libre hoy.

¿Qué representa que WWE viaje a Australia para realizar Elimination Chamber?

-- Es algo especial poder ir a otros países donde los fans no están acostumbrados a vernos en vivo y es un evento enorme, con un gran estadio y eso nos tiene igual de emocionados que los fanáticos. Esto no pasa muy seguido, para nosotros, esto nos anima aún más para ir allá y hacer nuestro trabajo de darle una alegría a la afición, que ve algo diferente, algo que no ve todos los días, porque la compañía es de Estados unidos, pero esto será algo muy especial el 24 de febrero.

Damian Priest La superestrella de WWE busca un gran triunfo en Australia I Cortesía WWE

WWE viajará este año a Australia, Francia y Alemania ¿Podremos ver pronto un evento de esta importancia en México?

-- Si fuera por mí, sería un sí. La idea de estos eventos fuera de Estados Unidos es seguir creciendo. Por ejemplo, ese evento en Puerto Rico no solo fue importante para los puertorriqueños, sino para los latinos, por que muestra que se puede tener un evento grande en lugares como en México, o cualquier país sudamericano, y la idea de que eso puede pasar es positiva, porque se demostró una gran respuesta en la isla, ahora imagina un país más grande como México. Imagina tener un Premium Live Event o un evento así, es una posibilidad real. Puerto Rico dejó un gran ejemplo para los latinos. Esta fue una oportunidad para que la compañía vea la importancia de llevar estos eventos fuera de los Estados Unidos.

¿Qué significa ser uno de los representantes latinos más importantes en WWE?

-- Es una de mis cosas favoritas del trabajo. Cuando era niño no entendía que iba a ser un ejemplo para los latinos. Mi idea era llegar, ser un superheroe y ganar un título, y ahora como adulto, ahora veo lo que en verdad cuenta, siendo un ejemplo de un latino, un representante. Cuando camino por la calle y alguien me habla en español y me dice ‘gracias por representarnos’ y no solo puertorriqueños, son de todos los países, eso siempre me toca. Quiero que muchas personas sientan esa emoción que yo tenía cuando era niño, ahora es diferente, siendo un ejemplo y no solo un luchador y ser parte de una compañía con muchos latinos y con ese orgullo de representar a su raza, es lo que me llena.

Damian Priest La superestrella de WWE busca un gran triunfo en Australia I Cortesía WWE

¿Qué podemos esperar de The Judgment Day en los siguientes eventos como Elimination Chamber o Wrestlemania 40?

-- En estos dos eventos vamos a seguir en la parte alta, robandonos el show y dejando una huella que la gente diga mira lo que acaba de hacer el Día del Juicio y sobre todo, hacer que la gente siga hablando de nosotros.

Datos

24 de febrero se realizará el evento Elimination Chamber

Cartelera de WWE Elimination Chamber