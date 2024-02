“Alexa Moreno tiene el potencial para hacer historia en París 2024″: Ana Lago

Alexa Moreno es una de las principales esperanzas de México en los próximos Juegos Olímpicos, ya que sus recientes logros en la gimnasia artística la colocan como una de las favoritas para ganar medalla en París 2024.

Al respecto, Ana Lago, exintegrante del Exatlón México y que también ha representado a nuestro país en gimnasia artística, compartió en exclusiva con Publisport que tiene una amena relación con Moreno, asegurando que le ve potencial para hacer historia en la justa veraniega.

“Alexa Moreno es una de mis mejores amigas y la conozco desde años atrás por la gimnasia. Ella obviamente siempre se prepara de la mejor forma. No dudo que esté pensando en una medalla olímpica porque esa es la mentalidad que tiene siempre, de no quedarse con poco. Ella siempre quiere más, pero también es cierto que no hay que dar estos resultados antes de tiempo, porque eso ocasiona como esta presión a los deportistas. Creo que hay que darles su tiempo, su momento, su espacio, para que ellos solo se preparen y hagan lo que tienen que hacer en estos Juegos Olímpicos y claramente a nosotros nos encantaría ver que Alexa se colgara una medalla, pero vámonos paso a paso, hay varias competencias, primero la clasificatoria, después si pasa, tiene que competir en All Around y las finales”, mencionó.

“Yo siempre le voy a desear lo mejor, es una atleta que siempre ha demostrado salir ante las adversidades. La conozco, es una guerrera que no se deja de absolutamente nada ni nadie, y sé que va a ser un gran papel en estos Juegos Olímpicos, tiene el potencial, porque sé la calidad de persona y gimnasta que es”, añadió.

En ese sentido, Ana Lago compartió su deseo de ser comentarista en los Juegos Olímpicos para apoyar de cerca a la bajacaliforniana.

“Espero estar ahí en primer fila apoyándola, ojalá que se me de también el proyecto de comentarista que sonaba un poquito. A mí me encantó ser comentarista en los Juegos Olímpicos de Tokio, entonces esperemos que se venga ese proyecto. Yo la más feliz de poder apoyar a una gran amiga, porque es un talento puro que ella solita sabe de lo que es capaz y pues solamente le tenemos que dar como ese empujoncito para que ella se anime y y crea en ella misma, porque puede hacer muchas cosas, sin duda alguna tiene un gran potencial para poder hacer historia”, aseguró.

Alexa moreno es vigente campeona centroamericana. Mexsport (Ulises Naranjo/Ulise)

Por otro lado, la atleta de 28 años recordó con nostalgia la ocasión en la que se convirtió en la primera mujer en conquistar un oro panamericano en Guadalajara 2011, calificándolo como un momento increíble.

“Ganar esa medalla significó mucho honestamente. Mucho esfuerzo, trabajo, horas de entrenamiento, mucho aguantar comentarios negativos, aguantar trabas, aguantar el que no creían ni confiaban en ti. Muchas cosas que que al final del día todo se refleja en un minuto y medio que duró la rutina en donde salía a dar mi mi corazón en en esa arena, en ese podio con mi gente, con México, con Guadalajara. Esa medalla significa todo para mí, un gran logro que a mis 16 años la verdad yo no sabía qué estaba pasando, que había hecho historia, pues iba a marcar el antes y el después de la gimnasia en unos Juegos Panamericanos. A la fecha lo recuerdo como si fuera ayer recuerdo cómo la arena se puso loca cuando se dio a conocer que yo había ganado el oro, cómo toda la gente gritaba mi nombre, el momento donde me colgaron la medalla y escuché el Himno Nacional, ver la bandera izarse no tiene palabras”, recordó.

Pese a este logro histórico, Ana Lago confesó que hoy en día ve complicado regresar a la gimnasia en un nivel profesional debido a proyectos personales que tiene en puerta, pero no descartó la posibilidad de retirarse de este deporte al más alto nivel.

“La gimnasia me ha dado mucho, me ha hecho ser la persona que soy ahorita en cuanto al carácter, la resiliencia, en cuanto a muchas virtudes que me dejó. Es difícil hablar en regresar a la gimnasia, porque ya es todo más complicado, ya no soy justo esa niña de 16 años que ganó la medalla de México. Ya tengo que pensar más en un futuro, en proyectos y planes personales que tengo. Sí puedo hacer gimnasia, pero no sé si a un nivel competitivo. Claramente a mí me encantaría despedirme de la gimnasia de una manera increíble, que es buscar una competencia internacional y retirarme ahí, pero pues no sé, todavía lo estoy procesando. Lo estoy pensando, ya tengo 28 años”, sentenció.