Esta pelea nos abre la puerta para el campeonato mundial: Bryan ‘Destructor’ Marcador

El boxeo mexicano busca a una nueva figura y el que levanta la mano es el capitalino Bryan Destructor Mercado, quien apunta a un nuevo triunfo este fin de semana en Ixtapa-Zihuatanejo.

En entrevista con Publimetro, el Destructor afirmó que este enfrentamiento ante el argentino Ckari Cani Mansilla puede ser una de las más peligrosas en su carrera.

“Sabemos que la pelea va a ser difícil, pero no imposible de ganar. Ya vimos algunas de sus peleas por internet, estudiamos su estilo y tenemos las claves para llevarnos esa victoria”, dijo.

Por otra parte, el noqueador mexicano afirmó que las amenazas que ha lanzado su rival previo a esta contienda deberá respaldarlas arriba del ring.

“No les hacemos caso a lo que ellos dicen, como les hemos dicho: nosotros hablamos arriba del ring. El viernes van a ver si es cierto que con como habla arriba del ring con los puños. No nos gusta caer en provocaciones”, aseguró.

Ubicado en las 122 libras, el Destructor Mercado confirmó que sus intenciones están en buscar una oportunidad por el título mundial.

“Esta es una pelea muy importante para abrirnos más puertas a nivel mundial y después de esta hablar con el promotor para decirle que ya estamos en un nivel para brincar a las siguientes ligas, ya sea en Estados Unidos o en alguna eliminatoria para ir a mediados o finales de este año por el Campeonato del Mundo”, señaló.

A igual que sabe que aún no buscaría saltar a las 126 libras, aunque no lo descarta para el futuro en su carrera.

“No está en nuestros planes abandonar esta división. Aunque algunos dicen que estamos muy alto para la división, mi cuerpo aún no se esfuerza al máximo. Hay muchos peleadores que desde que llegan ya no desayunan, no comen, no cenan, no salen para nada del cuarto, y nosotros sí. El día de ayer desayunamos, comimos, cenamos, y hoy vamos a hacer lo mismo. El cuerpo todavía está acostumbrado a este peso. El día de mañana, en lugar de perder grasa y todo eso, empezamos a perder músculo. Ahí sí, ya tendríamos que pensar muy seriamente”, dijo.

Al igual que espera poder seguir dando buenos encuentros en los encordados a lo largo del 2024.

“Esperamos hacer unas tres o cuatro peleas, si se puede más, para irnos rankeando aún más. Pero si vienen dos o tres peleas internacionales o ya peleas grandes, estaría muy contento de aprovecharlas”, dijo.

Bryan Mercado, con un récord de 27-1, encara uno de los duelos más complicados de su trayectoria frente al duro ponchador argentino Ckari Cani Mansilla este viernes 23 de febrero a través de la pantalla de Box Televisa.