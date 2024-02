Exjugador de la Liga MX revela que sufrió bullying cuando era jugador activo

La Liga MX ha tenido a cientos de jugadores, pero algunos son más recordados que otros por su desempeño en el terreno de juego.

Uno de esos futbolistas más reconocidos fue Rodrigo Ruiz, quien brilló en clubes como Santos Laguna y Toros Neza.

“Pony” Ruiz una leyenda de la Liga MX

El recorrido del chileno en el fútbol profesional arrancó en su país, cuando se integró a las fuerzas básicas del Unión Española.

Su debut en Primera División llegó en 1992, cuando tuvo la oportunidad de jugar un partido oficial ante el Cobreloa.

En esa institución demostró que tenía un talento espectacular en el medio campo, por ello ayudó a su equipo a ganar dos copas locales. Incluso, participó en la Copa Libertadores de 1994.

Precisamente, ese torneo lo ayudó a ser visto en otras ligas, pero un partido amistoso ante el Real Madrid fue la detonante para que Alfredo Tena le propusiera llegar a México.

Para la temporada 1994-1995, “El Pony” fichó para el Puebla, aunque duró muy poco tiempo ahí, ya que los Toros Neza lo contrataron a la siguiente campaña.

Rodrigo fue uno de los jugadores más carismáticos que tuvo el equipo, pese a que no pudo ser campeón sí marcó una época.

Ruiz sufrió bullying cuando fue jugador

Su desempeño le valió para que el Santos Laguna se fijara en él, por lo que fue contratado por los de la Comarca, para hacer una dupla de ensueño con Jared Borgetti.

El mediocampista chileno vivió dos etapas con el equipo, en las que logró un título de la Liga MX, por el cual es considerado una leyenda de la institución.

Sin embargo, el futbolista sufrió bullying; sobre todo, cuando empezó su carrera. Y es que, sus compañeros se burlaban de su estatura, al ser un elemento pequeño, pero habilidoso con la pelota.

“Si me lo dijeron (que por la estatura no podía jugar), que seguramente fue así, el bullying ha existido toda la vida, nada más que antes quizá no se le daba tanta importancia, pero nunca me afectó, al contrario, me causaba risa, porque estaba falto de estatura, pero tenía otras condiciones, era jugador rápido, tenía otras condiciones y le sacaba provecho a eso.

“Si no no hubiera podido jugar, disputé un poquito más de 800 partidos, si hubiera sido por la estatura no hubiera jugado 23 años profesionalmente, no lo veo por ese lado, esa situación no fue impedimento para poder jugar futbol, pero hay equipos y me ha tocado escuchar a papás preocupados por sus hijos porque son bajitos”, relató en entrevista para Medio Tiempo.