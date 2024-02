Fernando Ortiz defiende a Siboldi de sanción impuesta por la Liga MX

Debido a la sanción impuesta a Robert Dante Siboldi, entrenador de Tigres, Fernando Ortiz, defendió al técnico uruguayo debido a que como director técnico sabe que no es fácil manejarse cuando sucede una cuestión así en un partido de futbol.

Para el Tano no se le tiene que juzgar a Siboldi por lo que hizo debido a que como hombre de futbol manejar la adrenalina que pasa al interior del terreno de juego es muy difícil.

“A veces no es fácil manejar la adrenalina que uno tiene adentro del campo de juego, somos seres humanos que tenemos que controlar muchísimas cosas, si hubo una intención o no realmente no lo sabría decir pero me pongo del lado de él y sé que esa adrenalina no es fácil de manejar”, aseguró el DT Rayado en conferencia de prensa.

Fernando Ortiz vivió una situación similar en su etapa al frente del América cuando en un partido contra León se enfrascó con Nicolás Larcamon en una discusión que llevo al contacto físico.

En aquella ocasión el Tano fue acreedor de una multa económica y sancionado con dos partidos lejos del banquillo americanista. En esta ocasión Siboldi fue suspendido con tres partidos.