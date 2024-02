Juan Manuel Márquez revienta al Canelo Álvarez: “Está prostituyendo el boxeo”

Juan Manuel Márquez se ha caracterizado por ser uno de los más fuertes críticos de la carrera de Saúl Canelo Álvarez, a quien ha acusado de evitar enfrentarse a los mejores boxeadores de su división.

Ahora, el Dinamita volvió a arremeter contra el pugilista jalisciense durante una entrevista para el podcast La Esquina del KO, donde dio a entender que forma parte de la “prostitución del boxeo” en la actualidad.

“Si le ganas a un peleador en igualdad de circunstancias y peleas contra quien debes pelear, el retador oficial o los que están ahí, y los organismos lleven su reglamento, no diría cualquier cosa. Hay que tener respeto al boxeo, no prostituirlo, de alguna forma ahorita lo están prostituyendo”, mencionó.

En ese sentido, Juan Manuel Márquez argumentó que hoy en día se toma en cuenta más el show que la propia pelea, además de asegurar que el Canelo hace cosas que “no están permitidas” para tener mayor ventaja sobre sus rivales.

”No es envidia, cada quién hace lo que debe hacer en su carrera. Logré mucho, le gané al mejor libra por libra del mundo, nunca le rehuí a nadie, hablo lo que es. Canelo ha hecho una carrera bien planeada y llevada a cabo, sus rivales como Golovkin, fue importante, ante rivales que se ha visto bien, pero no niego que tiene buenas cualidades, buen peleador, pero ¿por qué usar cosas no permitidas?”, afirmó.

“¿Cuándo has visto pelear a youtubers en el box? Se busca el negocio; si no peleas en igualdad de circunstancias, es lo que no me gusta, que el mexicano haga este tipo de cosas, como la cláusula de rehidratación. Si eres un muy buen peleador, ¿para qué hacer ese tipo de cosas? Peleo contra quien tenga qué pelear, y que la gente muestre el respeto”, sentenció.