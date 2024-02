“La Kings League Américas será mejor que la de España”: Pelicanger

La Kings League Américas se prepara para un inicio frenético en donde los aficionados esperan una lluvia de emociones este 25 de febrero en la KL Arena y previo a que esto suceda, el presidente de uno de los equipos más sobresalientes, Pelicanger de Atlético Parceros FC, habló en exclusiva con Publimetro sobre las aspiraciones de su club en la liga latinoamericana.

El streamer colombiano reveló algunos detalles sobre como fue el primer acercamiento que tuvo para ser uno de los presidentes y como desde su primer viaje a España se dieron algunas pláticas con Gerard Pique y Oriol, sin llegar a concretar nada. No fue hasta que el equipo cayó a las manos de James Rodríguez, quien lo contactó para llevar juntos la presidencia del equipo. “James no quería estar solo y me contacto para que lo acompañara y yo de una acepte”.

Hablando sobre los rivales, el mandatario con 847 mil seguidores en Twitch reveló que uno de los duelos que más se espera en Colombia es el West Santos vs. Parceros FC, ‘El clásico colombiano de la KL’. A su vez, también confesó el nombre y razones del equipo mexicano al que le gustaría vencer contundentemente.

“Es el clásico colombiano y obviamente me emociona mucho porque es un partido en el que va a haber mucho hype porque es West, soy yo, es James, es Arcángel. Un partido que tiene mucho misticismo y que todas Colombia espera... me gustaría vencer el del peluche Caligari porque el Escorpión Dorado habla mucho y a la gente que habla mucho, me gusta callarla. Entonces ese partido lo estoy esperando, vamos a ver y espero que no me callen a mí”, mencionó.

Referente a las diferencias y rivalidad que aprecia con la Kings League de España, Pelicanger afirmó que sin dudas la versión Latinoamericana tendrá un aditamento especial por la afición pasional que se tiene en esta parte del mundo, además de la inclusión de varios países en la competencia y no solo uno.

“Acá hay equipos de Colombia, México, Chile, Perú, y Argentina, entonces es lo bueno; allá son solo España, aquí somos todo un continente. Entonces eso yo creo que es una ventaja para nosotros, porque justo aquí nosotros somos más pasionales, eso siento yo. Va a ser más emocionante la Kings aquí que la de allá”, Sentenció.

Por último, el creador de contenido mostró la confianza que tiene en su equipo, asegurando que Atlético Parceros FC será protagonista del primer split y aunque no prometió el campeonato, aseguro a sus seguidores estar en la Final Four de la competencia.