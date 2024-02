“No hice nada malo ni agredí a alguien”: Siboldi sobre su sanción

Robert Dante Siboldi salió a dar la cara después de la sanción impuesta a su persona por parte de la comisión disciplinaria y aseguró que no siente que haya hecho nada malo pero acatará la sanción por ser un profesional.

El entrenador de Tigres comentó que no está de acuerdo con la sanción dictaminada por la comisión al expresar que él solo trataba de separar a sus jugadores de los del Cruz Azul.

“Acato el castigo, por parte de la comisión disciplinaria pero no lo comparto, pero la acato como debe de ser como profesional que soy, pero no siento que haya hecho nada malo, no siento que haya hecho algo malo que perjudicara el espectáculo ni que agrediera a alguien”

Así mismo, el estratega uruguayo comentó que tratará de ya no meterse es una bronca de jugadores como la que sucedió en el encuentro pasado y que es una lección aprendida para él.

“Simplemente es una gran lección para mi, un gran aprendizaje, no puedo prometer que no vuelva a ocurrir algo parecido pero trataré de no participar más en ese tipo de acciones y de circunstancias”, aseguró el DT felino.

Siboldi se perderá las próximas tres jornadas en lo que es la sanción más importante en su carrera como entrenador.