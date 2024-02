“Será histórico”: Tracy Cortez quiere pelear contra Alexa Grasso en 2024

La UFC continúa siendo conquistada por peleadores mexicanos en los últimos años, como Tracy Cortez, quien apuntó a buscar una oportunidad por el título. En charla con los medios, la oriunda de Arizona, pero con sangre mexicana, aseguró que quiere una pelea con Alexa Grasso y señaló que sería algo que marcaría época.

Tracy Cortez, Rey Mysterio -UFC en México (Iván Navarro Aguilar/Iván Navarro)

“Si sería una gran pelea. Hay mucho respeto para ella y ahora que estamos en UFC, es un orgullo, pero aquí todos queremos ser los mejores y sé que nos vamos a cruzar un día. Y cuando llegue ese día, va a ser algo histórico. Yo tengo orgullo de ser mexicana”, en ese sentido, la méxicoamericana afirmó que ahora evalúa mejor a sus rivales para poder escalar en el ranking.

“Yo tengo una meta que es ser campeona en diciembre. Voy a ser paciente y platicar con mi equipo y con Dana para ver esos planes. Yo antes estaba peleando por pelear, sin mucho rumbo, pero hablando con el equipo, me han cambiado la mentalidad y ahora sé que puedo. Ahora ya sé que debo escoger la pelea para poder escalar y no quedarme estancada”.

Tracy Cortez, Rey Mysterio -UFC en México (Iván Navarro Aguilar)

Como integrante de las actividades con jóvenes en el Performance Center de UFC en CDMX, Tracy Cortez señaló que este tipo de campamentos le dan una oportunidad única a los jóvenes.

“Es una de las cosas que me encanta hacer, me encantan los niños y ayudar a la comunidad y viendo que UFC está haciendo esto en México es algo muy bueno. Yo hago muchas cosas por mi comunidad en privado, pero ahora, quiero volver a México a hacer cosas así. (El Performance) Es una oportunidad para los jóvenes y para los peleadores. Cuando era niña, una mujer no podía hacer este deporte. Incluso Dana White afirmó hace años que “las mujeres no van a estar aquí” y ahora estamos aquí dando una gran oportunidad, es un sueño, además de darle esta oportunidad a las niñas”, finalizó.

La peleadora de peso mosca cuenta con récord de 11-1 y su última contienda fue en septiembre durante Noche UFC.