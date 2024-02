“Siempre he sido de Tigres”: Daniel Suárez, piloto ganador en Nascar

El flamante ganador en Atlanta de la Nascar Cup Series, Daniel Suárez reveló que es seguidor de la Liga MX y no dudó en mencionar que el equipo de sus amores son los Tigres de la UANL.

En entrevista para Fox Sports, el piloto regiomontano detalló que como regio es seguidor del club de San Nicolás, además de que siente los colores desde siempre, aunado de que estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Te interesa: Mexicano Daniel Suárez gana en Atlanta la Cup Series con final de fotografía

“Soy de Tigres, fíjate estoy muy orgulloso de los dos equipos regios porque no hay año que yo recuerde que o Tigres o Monterrey estén fuertes peleando, si no son lideres están ahí en la pelea, yo personalmente se que los dos equipos no se quieren pero yo soy tigre, fui a la uni y siempre he sido de Tigres pero si los llegan a eliminar, yo no tengo problema en apoyar a los Rayados debido a que son de Monterrey”

“Yo creo que Tigres ahorita está en un punto muy bueno, tienen un gran equipo un gran entrenador, grandes jugadores y cada año lo siguen demostrando, yo creo que la sorpresa sería cuando no son fuertes porque todos los años son fuertes”, comentó para Fox Radio.

Daniel Suárez ha tenido una carrera en ascenso en el máximo nivel de la Nascar y este fin de semana consiguió su segunda victoria de su carrera en un cierre que se definió por milésimas de segundos.