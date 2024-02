¿Va por el campeonato? El contundente mensaje de Checo a Verstappen que ilusiona a la afición

Después de una larga espera, la Fórmula 1 está de regreso con una temporada que promete muchas emociones debido a que más del 50% de pilotos se juegan su asiento para el 2025, entre ellos, Sergio Checo Pérez.

A horas de que vuelvan a resonar los motores en Baréin, el mexicano expresó su entusiasmo por tener un gran año, pues sabe que esto irá de la mano de su renovación con Red Bull, algo que no le representa ningún tipo de presión.

“En Red Bull quieren que rinda a mi mejor nivel y si lo hago, estoy seguro de que van a querer que me quede. Tenemos buenos años por delante, quizá no muchos, pero sí varios. Si cumplo en la pista, será fácil para mi representante. Con el paso de los años, te agobia menos, cuando eres joven me preocupa más, piensas que la Fórmula 1 es demasiado grande cuando llegas y cuando ya estás aquí, es sólo un deporte”, mencionó para el podcast Beyond The Grid de Fórmula 1.

Ready to start season 14th! Woow, time flies. Let’s do this 👊🏻



¡Listo para comenzar la temporada 14! Woow, el tiempo vuela. Hagámoslo 👊🏻 pic.twitter.com/ySFpRDgtu2 — Sergio Pérez (@SChecoPerez) February 28, 2024

En ese sentido, el conductor azteca habló sobre su rivalidad con Verstappen, destacando su buen desempeño en la pista; sin embargo, fue claro al advertirle que, pese a ser compañeros de escudería, buscará arrebatarle el campeonato.

“Max está viviendo uno de los mejores momentos de su vida con el coche. Está en plena forma, cada vez es más rápido y no comete errores”, reconoció.

“Es muy difícil ganarle, pero vamos a intentarlo. El año pasado tuvimos un inicio de temporada muy igualado y veremos qué pasa este año. El año pasado fue muy difícil. Sobre todo cuando tu compañero de equipo domina todo el tiempo y tú no puedes sacar el máximo partido al coche. No es una situación fácil, pero tienes que ser fuerte mentalmente y hacerlo lo mejor posible”, añadió.

Por último, Checo Pérez volvió a expresar su deseo por conquistar el Gran Premio de México, el cual se le ha negado, ya que solo ha conseguido dos terceros lugares.

“Sería un gran sueño ganar en casa delante de mi afición. He ganado grandes carreras, históricas, pero una que deseo es en México. Es algo mucho más especial que cualquier otra cosa”, sentenció.

Es importante mencionar que esta será la décimo cuarta temporada del piloto mexicano en el Gran circo, donde ha conseguido un total de 35 podios, seis de ellos en primer lugar.