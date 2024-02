“Esta pelea puede marcar el futuro de mi carrera”: Oscar Valdez

Una nueva oportunidad se abre para uno de los representantes más importantes de México en el boxeo, luego de que Oscar Valdez afrontará su regreso a los cuadriláteros ante el australiano Liam Wilson.

Luego de una dolorosa derrota, el sonorense platicó con Publimetro sobre la experiencia que le dejó esta pelea y todo su plan para encaminarse a un nuevo reto por el campeonato mundial en las 130 libras.

¿Cómo te sientes de regresar a los cuadriláteros después de siete meses?

— Me siento muy bien, fue muy difícil afrontar la derrota frente a Emanuel Navarrete por qué le metí tanta energía en busca de volver a ser campeón mundial y el que no salgan las cosas a tu manera, cae muy pesado, porque le dedico mi vida al boxear. Pero ahorita me siento muy bien, físicamente mentalmente, bendecido desde estar en esta posición de volver a tener otro intento para buscar el cinturón.

¿Cuál fue el principal aprendizaje que te dejó esta pelea ante Vaquero Navarrete?

— Obedecer el plan de trabajo. Porqué muchas veces uno piensa que te puedes salir de lo que se tiene planeado, y hacer lo que tú sabes, por qué has hecho eso toda la vida, pero cuando ya estás arriba, todo cambia. Si hubiera hecho caso al plan de mi entrenador y de mi papá, probablemente me hubieran ayudado mucho.

¿Cómo ha cambiado la preparación para esta contienda?

— No ha cambiado mucho en cuestión de intensidad, pero lo que hemos agregado es en mejorar el plan de trabajo, en estudiar más al rival, viendo sus últimas peleas e implementando una estrategia para esta pelea

¿Qué tanto debe influir tu experiencia en el ring ante un Liam Wilson que afronta apenas su segunda pelea en Estados Unidos?

— Tengo mucha más experiencia, tengo dos Juegos Olímpicos y más de 30 peleas en mi carrera como profesional, he pasado momentos difíciles, he peleado con la costilla rota, con la quijada fracturada, y he salido avante. Ahora sé cómo manejar la pelea, y creo que él, a pesar de ser muy duro, no tiene ese recorrido que ya tengo.

¿Cómo contrarrestar la ventaja de la altura que tiene Liam Wilson?

— Es una ligera ventaja, pero en general he sido un peleador de baja estatura para la división y aun así les gano en la distancia y en el movimiento de piernas, esos pequeños detalles se han aprendido como amateur, como olímpico, pero les gano con el golpe. Aún hay peleadores más pequeños como Manny Pacquiao que sabe manejar la distancia y así he aprendido a cortarles los caminos e irlos mermando.

¿Cómo buscarías un nocaut ante Wilson?

— No soy un peleador con una pegada tan fuerte, pero no me he tratado de enfocar en eso, siempre trato de ser el más inteligente o el más veloz. He cometido errores como cuándo quiero busco el nocaut y a veces no sale, y he provocado que me golpeen de más, exponiendo más mi cuerpo y ahora debe evitar cometer esos errores. Tengo más de 10 años como profesional, y ahora no dependo de la fuerza.

¿Cómo definirías este reto?

Esta pelea puede definir la carrera de los dos. No en todo lo que ha hecho, sino en lo que sigue. Sabemos que el que gane esta pelea, se acerca a una oportunidad por el título. Queremos una oportunidad con Shaquie O Foster o la revancha con Vaquero Navarrete, aunque él pueda subir a 135 libras, pero esa oportunidad puede ser todo o nada. Queremos ser nuevamente campeones del mundo.

¿Qué consejos te da Saúl Álvarez?

— Él tiene mucha experiencia. Siempre me dice que primero pelee por mí y después por el público, porqué si buscas dar espectáculo desde el primer round, te expones a recibir mucho daño. Primero domina la pelea, y ya después das el espectáculo. Sabemos lo que soy capaz, ahora es sacar esa versión a la hora de la pelea y ejecutar el plan.

¿Cuándo veremos a Oscar Valdez peleando en México?

— Me encantaría, de hecho, ya platiqué con la promotora de que queremos una pelea en el país. La última vez que pelee en México fue en mi tercera pelea como profesional. Me encantaría que fuera en Ciudad de México, Guadalajara o si es posible, en mi natal Sonora, y ahora, si gano esta pelea, puedo exigir una contienda en mis tierras, para que me vea la familia, y mis amigos, además de la fanaticada.

¿Cómo afecta al boxeo mexicano que se hayan perdido a dos campeones mundiales en las últimas dos semanas?

— Conozco al Peque Santiago y sabía que tenía todo para ser campeón y sé que lo puede hacer de nuevo. En México hay mucho talento y solo necesitan una oportunidad, por eso no busco peleas fáciles, busco oportunidades. Eso ocupan muchas oportunidades en México, como la de Rafael Espinoza, que le dieron ese chance y se coronó. Alexandro Santiago tuvo esa oportunidad ante Donaire y se coronó. Ahora es momento de demostrar que una derrota no define tu carrera, cualquiera se puede levantar, porqué los mexicanos tienen sangre guerrera. En todo el mundo del boxeo, la palabra guerrero es siempre como definen al mexicano. Yo creo que eso está en nuestro ADN. Fue triste verlos perder, tanto a Santiago como a Curiel, pero sé que se van a levantar.

¿Qué puede esperar el público de esta pelea el 29 de marzo?

— No soy de prometer un nocaut del año, o una pelea del año, lo que siempre les prometo es mi mejor esfuerzo, que dejaré el corazón en el ring y pueden esperar de mí el mejor esfuerzo, que voy a dejar todo primeramente para ganar, y después para dejarles un gran espectáculo.