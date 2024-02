Paul Pogba recibe sanción de 4 años y dice adiós al Mundial 2026 en México

Paul Pogba ahora sufre de una terrible realidad que podría poner fin a su carrera. El campeón del mundo en 2018, salió positivo en la segunda prueba antidopaje de la Fiscalía de antisustancias, por lo que la suspensión de cuatro años en su contra se hará efectiva, dejándolo al borde del retiro previo al Mundial del 2026.

El control se realizó tras el partido que la Juve disputó de visitante ante el Udinese el pasado 20 de agosto. Pogba no jugó en el compromiso de la Serie A, pero estuvo en el banco de suplentes. En la primera prueba, el mediocampista dio positivo a testosterona sintética y tras solicitar la segunda, su situación empeoro.

En el dictamen de la segunda se arrojó un positivo a la sustancia llamada “Dhea”. Tras esto, la dura sanción en su contra se hizo efectiva de forma inmediata y ahora su futuro queda en el aire debido a que si espera cumplir su castigo y volver, lo haría con 34 años y un historial manchado, por lo que muchos piensan que puede optar por el retiro.

Este duro golpe también lo reciente su club, en donde es uno de los jugadores con jerarquía que suelen dar orden al club. Por otro lado, podemos destacar lo dicho en sus redes sociales en donde muestra su descontento por la decisión y advierte que buscará apelar hasta el último momento el castigo.

😳🇫🇷 La vida de Paul Pogba, después de ser campeón del mundo en Rusia 2018, es realmente INCREÍBLE:



❌ Jugó tan solo 72 partidos en las ÚLTIMAS 4 TEMPORADAS.



❌ Fue TITULAR en un SOLO PARTIDO desde junio de 2022 hasta hoy.



❌ Se perdió el Mundial de Qatar por una lesión… pic.twitter.com/5WkK9Tmfck — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 29, 2024

“Hoy he sido informado de la decisión del Tribunale Nazionale Antidoping y creo que el veredicto es incorrecto. Estoy triste y desconsolado porque me han quitado todo lo que he construido en mi carrera como jugador profesional. Cuando esté libre de restricciones legales, la historia completa quedará clara, pero nunca he tomado ningún suplemento que viole las normas antidopaje… Como consecuencia de la decisión anunciada hoy, recurriré ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo”, se puede leer.