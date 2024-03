¿Podrá ser Alex de Minaur bicampeón del Abierto Mexicano? Los especialistas dan su opinión

El Abierto Mexicano de Acapulco se encuentra en cuenta regresiva para conocer a su próximo campeón y uno de los hombres que se encuentra pisando fuerte para salir con el brazo en alto de la cancha es el australiano Alex de Minaur, mismo que también podría lograr el bicampeonato en la competencia.

Sobre esto, Los especialistas de ESPN, Caro Guillen y Eduardo Varela, dieron su punto de vista critico, asegurando que las posibilidades de que la raqueta australiana de 25 años vuelva a repetir lo hecho en 2023 son altas, aunque que antes tendrá que superar una dura prueba en la final. “El partido más difícil será en la final porque ambos, (Casper Ruud y Holger Rune) están en un nivel espectacular. Él no tiene las armas que tienen los demás, pero tiene mucha lucha y es rapidísimo, por algo eliminó a Tsitsipas. Yo creo que va a ser una final muy buena”, comentó Varela

Por su parte, Guillen aprovechó para resaltar las eliminaciones tempranas que se vivieron en el torneo, dejando a los aficionados con ganas de ver más de grandes figuras. Aunque también comentó que mucho tiene que ver que algunos no pasan por buen momento.

¡Alex de Minaur jugará la final del Abierto Mexicano de Tenis por segundo año consecutivo! 🏆



Jack Draper se retiró en el tercer set. #AMT2024 #CelebratingTennis — Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) March 2, 2024

“Digamos que el primer día se dio la sorpresa de la eliminación de Tommy Paul y la de Taylor Fritz, que es el mejor estadounidense en el ranking. Luego se cayó Frances Tiafoe, que nos quedaba como octavo preclasificado y que también está entre los 20 mejores del mundo. Tsitsipas y Zverev también se despidieron como que recordándonos que no están tan finos”, mencionó.

Otro punto en el que coincidieron los especialistas fue en la recuperación que vivió Acapulco para dar vida al torneo de la mejor manera. “Fue una recuperación titánica, para mí es irreal y no termino de entender como lograron hacer que uno sienta como si no hubiera pasado nada. Hace un mes estaba en ruinas y como si hubiesen bajado y subido el telón se logró. Todos los involucrados deben estar orgullosos por el esfuerzo que hicieron. Los deportistas entregaron su confianza para venir a participar en el torneo en un ATP 500 que está entre los favoritos del año”.

Eduardo Varela, por otro lado, apunto a la gran recepción que hizo la gente, mostrando una gran asistencia en los primeros juegos y manteniendo el promedio. Así mismo, hizo notar su admiración por el trabajo de hacer realidad el torneo y ayudar a la gente con trabajo.

“El estadio es que para 10 mil personas el primer día fueron 4 mil 500 y ese ha sido más o menos el promedio. La respuesta ha sido espectacular en momentos de crisis hay que tomar decisiones que a veces no son populares. Me refiero a esto que muchos decían que no se debió de hacer el torneo, pero las autoridades del hotel y de Mextenis tomaron esa decisión que tal vez no fue popular al inicio, pero ahora viendo las condiciones y como trabajaron, el darle trabajo a tanta gente es digno de aplaudir”, aseguró.