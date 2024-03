Juvenil mexicano entrena con el primer equipo del Manchester City

Una increíble noticia se hace presente para el futbol mexicano. Esta semana se dio a conocer que el juvenil, Alex Alcalá, se encuentra participando en los entrenamientos del primer equipo de Manchester City en miras a que tenga un crecimiento exponencial en la plantilla.

Fue mediante redes sociales que el futbolista hizo evidente la noticia posteando una imagen en la que se le puede ver compartiendo como grandes figuras de los Sky Blues. Es importante recordar que Alcalá, recién llegó para este mercado de invierno y se encuentra teniendo participación con el cuadro Sub-18 del equipo, pero alunas veces estos son invitados a los entrenamientos del equipo mayor.

En rueda de prensa, Pep Guardiola explicó un poco más sobre el tema, dejando claro que esta es una práctica habitual para que los menores tomen un mejor ritmo al enfrentarse a los profesionales. “Para ellos es clave estar con los adultos para que se prueben y puedan mejorar”, mencionó.

Por otro lado, podemos recordar las palabras que compartió el futbolista nacional en una publicación realizada el día de su fichaje con el Manchester City. “No hay palabras que puedan hacer justicia a cómo me siento ahora mismo.He soñado con este momento desde que tengo memoria. ¡Esto es solo el comienzo y espero seguir haciéndolos sentir orgullosos! Por último, no hay gracias lo suficientemente grandes como para darles a mis padres y familia. Papá, siempre has hecho todo lo posible para apoyarme y entrenarme y mamá, siempre has estado ahí a mi lado cuando te necesito”, finalizó.

Actualmente, la participación de Alcalá ha dejado un registro de cuatro juegos disputados y un gol encajado. Se espera que con el pasar del tiempo el rendimiento del jugador eleve y lo convierta en titular de su equipo.