Chicharito se engancha con aficionado por crítica en Instagram

Las Chivas fueron goleadas 3-0 por el Cruz Azul en la jornada 10 del Clausura 2024 de la Liga MX y un aficionado criticó a Javier Hernández por estar más al pendiente de la Kings League Américas que del Rebaño sagrado.

Chicharito compartió en Instagram un a publicación en la que promocionaba el partido del Olimpo United —del que es presidente— con Persas FC, de la jornada 2 de la Kings League.

Ante esto, un usuario le comentó: “Perdemos 3-0 en el Azteca, con los hijos del Ame, y tienes el descaro de poner eso. Tenemos tres clásicos Chicha, no chingues”.

Esto no pasó desapercibido para Hernández Balcázar, quien le respondió señalando que son a los primeros que les duele la derrota, pero que antes que nada son seres humanos.

“Ojalá nuestro país pueda llegar a entender que somos seres humanos antes que futbolistas. Que somos los primeros en vivir y sentir el dolor de una derrota. Somos los primeros en querer ganar siempre y evitar cualquier derrota. Pero la vida sigue. Y eso no nos quita ninguna responsabilidad. Al contrario. Nos compromete aún más. Cuando ganamos disfrutamos, aprendemos y seguimos. Cuando perdemos aceptamos el doloroso aprendizaje y seguimos. No se puede exigir que disfrutemos de la vida humana solo cuando ganamos y sufrirla cuando perdemos. No se nos debería categorizar como héroes si ganamos y como villanos si perdemos. Seguiremos dándolo todo para seguir buscando la victoria EN CADA PARTIDO”.

Chicharito Hernández apenas participó en su segundo partido con las Chivas, desde que fue anunciado su fichaje; aunque solo jugó en la recta final del encuentro, al ingresar al 76′ por Cade Cowell.