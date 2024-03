“Vete a trabajar con Faitelson”: Martinoli revienta a Luis García por culpa del América

América visitará el Estadio Akron para medirse a Chivas en la ida de octavos de final de Concachampions, eliminatoria en la que las Águilas lucen como amplios favoritos.

Previo a este encuentro, Luis García se rindió ante la actualidad del equipo durante el programa En Caliente de TV Azteca, asegurando que hoy en día es el mejor de Latinoamérica.

“El mejor equipo de Latinoamérica e Iberoamérica, hablamos del América. Tienes por fuero a Javairo y a Zendejas, de este lado tengo a Brian (Rodríguez) y Quiñones te mato por lado izquierdo, por dentro tengo a Fidalgo, Valdés y Dos Santos, Richard Sánchez. Lo de Calderón dices ‘mamita querida”, mencionó.

“La única fisura que pudiera tener es si Henry Martín se lastima. El América destruye al que se le mueva, es insostenible el América”, añadió.

Martinoli revienta al Doctor

Los comentarios de Luis García generaron asombro en Christian Martinoli, quien aprovechó para reventar a su compañero y de paso le pidió que se fuera a trabajar a Televisa junto a David Faitelson.

“Eso no lo dice ni el señor Azcárraga eh, ni Azcarraga habla así. Yo estoy impactado, esto no se escucha ni en Chapultepec 18 (Televisa), lo que estamos escuchando acá, por qué no te vas a trabajar allá con Faitelson”, mencionó.