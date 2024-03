CMB niega que vayan a despojar del título al Canelo Álvarez

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, descartó que el organismo vaya a despojar a Saúl Álvarez del título de los supermedianos, si se niega a pelear con David Benavidez.

En el Martes de Café del CMB, Sulaimán precisó que los dos pugilistas pelearán este verano, no entre ellos, por lo que no desconocerán al tapatío, que es el campeón indiscutido de su división.

“Canelo pelea el 4 de mayo, Benavidez pelea el 15 de junio... ¿cómo vamos a hablar de otra cosa que no sea eso? Vamos a que peleen los dos, después Benavidez va a decidir en qué división se queda y antes de eso no hay nada de qué hablar, todo lo demás son especulaciones y ganas de crear controversia donde no hay”, declaró a El Universal.

El CMB colocó al Monstruo Mexicano como el retador mandatorio; sin embargo, Canelo Álvarez ha evitado al mexicoamericaro, peor tampoco ha definido rival para su próximo combate.

"TODO SON ESPECULACIONES" 🗣️



Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, aclara si le quitarán el cinturón al Canelo Álvarez por no pelear con Benavídez 🥊🇲🇽 pic.twitter.com/qq7Jdt9id7 — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 5, 2024

Mauricio Sulaimán fue cuestionado sobre la posibilidad de quitar el título al Canelo, después de que Benavides declaró a The Boxing Voice que existía esta posibilidad.

“Estuve hablando con Luis de Cubas y Mauricio Sulaimán le dijo que van a ver si Canelo quiere pelear conmigo en septiembre, y si no, le van a quitar el cinturón”, señaló el originario de Phoenix, Arizona.