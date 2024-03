“La posibilidad de ganar una medalla en París 2024 es del 100%”: Gaby Agúndez

La atleta mexicana, Gabriela Agúndez, conquistó recientemente su primera medalla en un Mundial de Clavados después de colgarse el bronce en la competencia realizada en Montreal, Canadá.

Tras este reciente logro, la deportista azteca reveló en conferencia de prensa que por fin pudo quitarse esa espinita en su carrera, algo que ve con buenos ojos de cara a París 2024.

“Nos sacamos la espinita en Canadá, ya anhelábamos una medalla y por fin se logró el resultado en Montreal. Ahora la prioridad es seguir preparándonos para los Juegos Olímpicos”, mencionó.

“En lo personal me siento muy contenta, miro un poco atrás para analizar lo que hemos pasado este ciclo con todo el tema de que nos retiraron las becas y tuvimos que conseguir recursos. El verme ya clasificada en mis segundos juegos me siento muy orgullosa, a pesar de lo que hemos pasado, del trabajo y corazón que hemos puesto. Agradecida con todas las personas que me han apoyado y que siguen en este barco rumbo a París”, añadió.

En ese sentido, la clavadista mexicana se dijo confiada del papel que hará en la justa veraniega tanto en la modalidad individual como en sincronizados.

“Posibilidad de medalla hay un 100%, pero todo puede pasar. Decirles que voy a poner de mi parte para llegar de la mejor manera, y que si hay un 30, 50 o 100 por ciento, que de mi parte no quede, yo voy a darlo todo, demostrar todo lo que entrenamos. Estamos en un proceso. Nos estamos preparando en competencias de fogueo para ver qué hay que trabajar, son cinco meses que se pasan rápido, pero estamos haciendo que esos días valgan la pena. Es bueno regresar con esta medalla, que estuvimos en la pelea, esto habla muy bien del nivel que hemos mantenido. En el caso de individual, estuvimos en una final y todo puede pasar, hay días buenos y malos, pero hay que analizar y trabajar cuál es la mejor estrategia”, destacó.

Además, Gaby Agúndez reconoció que su boleto a París 2024 resultó más satisfactorio que el anterior debido a las dificultades que enfrentaron ella y Alejandra Orozco en este ciclo olímpico, como el retiro de becas de la Conade.

“El apoyo en cuestión de becas sigue sin estar, es algo que a la fecha no tenemos desde que inició el 2023. Me gustaría resaltar que es una buena noticia que siempre hay gente que nos apoya y que confía en nuestro trabajo. Ya contamos con el apoyo para ir en caso de que decidamos a la Copa del Mundo de Alemania, para ir al torneo de China también. Agradezco que nos acompañen en este sueño que tenemos. Agradecer al COM y su presidenta María José Alcalá, que ha echo lo que está en sus manos para apoyarnos”, sentenció.