Max Verstappen pone fin a los rumores sobre su salida de Red Bull

Los rumores de una posible salida de Max Verstappen de Red Bull han crecido en los últimos días, pero el piloto neerlandés descartó, por el momento, que vaya a abandonar a la escudería austriaca.

“Por mi parte, sólo me estoy centrando en la conducción y creo que eso también es lo más importante para el equipo en este momento y por eso vinimos aquí. Ese es nuestro principal objetivo y en lo que queremos centrarnos, no tener estas cosas sucediendo carrera tras carrera porque eso no es bueno para el equipo”, declaró este miércoles en conferencia de prensa previo al Gran Premio de Arabia Saudita.

“Las cosas deben volverse realmente locas (para no conducir para Red Bull en 2025), supongo que ese no es el objetivo de todos”, comentó.

Mad Max tiene contrato con Red Bull hasta el 2028 y su plan es cumplirlo. Esta es la intención, cuando firmas, por tanto tiempo, estar aquí. Depende de las prestaciones del coche. De 2026 en adelante hay dudas por el cambios de reglas, pero ya sabía eso cuando firmé y sé lo que han hecho por mí durante mi carrera. La intención es seguir con este equipo, absolutamente, y estoy muy feliz aquí. Mientras rindamos, no hay razón para marcharse”, señaló,

Back in Jeddah 👌 pic.twitter.com/EAc85d8WDd — Max Verstappen (@Max33Verstappen) March 6, 2024

Por último comentó es que no importa quién se quedará al frente del equipo. “Estamos en el mismo equipo. He visto muchas historias, por mi parte lo que quiero es independiente de quién esté o no esté al frente del equipo, es tener un entorno tranquilo en el que todos estén felices de trabajar”.

Los rumores de la salida del tricampeón de la Fórmula 1 se desataron debido a que se habría convertido en el principal objetivo de Mercedes, después de Lewis Hamilton anunció que correrá con Ferrari a partir del siguiente año.

Además de que parece que la relación está fracturada entre su padre, Jos Verstappen, y Christian Horner, jefe de la escudería. Debido a que el neerlandés señaló que el inglés era un peligro para Red Bull.