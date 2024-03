¡Adiós a los ‘Tres amigos’! Pepe Segarra se despide de Televisa Deportes

José Vicente Segarra García, mejor conocido como Pepe Segarra, sorprendió este miércoles a todos sus seguidores al anunciar su salida de Televisa, empresa en la que había estado más 42 años.

Te recomendamos. Portera del Pachuca fascina con sus fotos en bikini

“Después de una trayectoria de más de 42 años en Televisa, empresa con la que estoy sumamente agradecido y en la que he vivido momentos inolvidables, estoy por comenzar un nuevo reto que me ilusiona mucho y en el que espero me acompañen”, publicó en Twitter.

Si bien, el comentarista deportivo no especificó de qué trata el nuevo proyecto que emprenderá pero dijo “algo les puedo asegurar… nos vamos a divertir.

Algo les puedo asegurar… nos vamos a divertir!!

Les cuento pronto…. 2/2 — Pepe Segarra (@pepesegarra) March 6, 2024

Pepe Segarra conformó junto a Antonio de Valdés y Enrique Burak un gran equipo, conocido como los ‘Tres amigos’, los cuales destacaron con sus narraciones y comentarios en Super Bowls, Series Mundiales y Juegos Olímpicos.

El primero en dedicarle unas palabras fue Toño de Valdés. “Jose Vicentenario, Pepillo, Pepe, Amigo, son más de 42 años conviviendo, Superbowls, Series Mundiales, Juegos Olímpicos y programas. Te vamos a extrañar pero estoy seguro que a donde vayas te va a ir muy bien porque eres una gran persona y un compañero extraordinario. Seguiremos conviviendo y te deseo lo mejor en esta nueva etapa. Un enorme abrazo y mucho éxito”.

Jose Vicentenario, Pepillo, Pepe, Amigo, son más de 42 años conviviendo, Superbowls, Series Mundiales, Juegos Olímpicos y programas. Te vamos a extrañar pero estoy seguro que a donde vayas te va a ir muy bien porque eres una gran persona y un compañero extraordinario. Seguiremos… https://t.co/csSdlgF7cu — Antonio de Valdés (@adevaldes) March 6, 2024

El cronista, de 69 años de edad, es egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación, por parte de la UNAM y en 1981 ingresó a Televisa con la ayuda de un amigo de su hermana.