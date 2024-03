Santi Giménez revela la liga que le sentaría mejor tras el Feyenoord

El Bebote no quiso aclarar si cambiará de equipo o no. I @Feyenoord

Santiago Giménez vive su segunda campaña con el Feyenoord y desde el mercado de verano pasado se ha visto envuelto de rumores sobre una posible salida. Pese a que nada se concretó, el futbolista mexicano reveló cuál sería su liga ideal para continuar su carrera.

Para el Bebote su favorita es es la Liga Española, pero no descarta el futbol inglés. “Creo que por ser latino, por ser mexicano me gustaría LaLiga de España y la que mejor me vendría, te lo digo personal. También puede ser Alemania o Inglaterra, no sé, una de esas; después no sé, no tengo idea, pero es lo que yo creo”, declaró en entrevista con TUDN.

A pesar de todas las especulaciones, Santi no tiene prisa por dejar a la Legión ni a la Eredivsie. “Siempre he tenido esa mentalidad en que los tiempos de Dios son perfectos que hay que tener paciencia, disfrutar el momento, porque estoy disfrutando mucho en Rotterdam. Creo que sí, la gente está más apurada que yo, porque estoy paciente de que va a llegar, estoy tranquilo”, comentó.

El Chaquito explotó su talento con el equipo de Rotterdam y en dos campañas suma 46 anotaciones y ocho asistencias en 78 encuentros. Además hay que recordar que en la 2022-23 fue clave para que su club se proclamara campeón de la Eredivisie.

Actualmente Giménez está peleando por el título de goleo de la Liga. Suma 20 dianas, por lo que está a dos del líder Luuk de Jong, del PSV, mientras que Vangelis Pavlidis del AZ Alkmaar acumula 21 goles.