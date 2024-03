El día que Cuauhtémoc Blanco mandó a lavar platos a la primera árbitra de la Liga MX

Hace 20 años Virginia Tovar hizo historia al convertirse en la primera mujer en impartir justicia en un partido de la Liga MX, ahora Katia Itrzel García seguirá sus pases durante la jornada 11 del Clausura 2024, en el duelo entre Pachuca y Querétaro.

Sin embargo, la presentación de Vicky Tovar no fue nada fácil, debido a que se encontró con uno de los personajes más polémicas que ha tenido el futbol mexicano: Cuauhtémoc Blanco.

La capitalina arbitró el encuentro entre Irapuato y el América, el 22 de febrero del 2004, e hizo enojar al Temo, con algunas marcaciones con las que no estuvo de acuerdo, por lo que le dijo “vete a lavar platos”.

La exárbitra declaró a El Universal que “no escuché muy bien. Después del juego me dijeron que se expresó así. En una acción me acerqué para calmarlo y lo único que me dijo fue ‘no me toques’. Ya no se dirigió más a mí. Se dedicó a reclamarle a mi asistente de línea”.

Tovar dirigió casi la mayor parte de su carrera en la Primera A, y en la Primera División solo estuvo en cuatro partidos como jueza central: Irapuato vs. América, Querétaro vs. Necaxa, Pachuca vs. Santos y Jaguares vs. Veracruz. Finalmente se retiró en julio del 2008, con un partido en el Ascenso, entre Lobos BUAP y Cruz Azul Hidalgo