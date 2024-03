Futbolista mexicano sorprende a sus fans y ahora vende comida rápida

Cuando arrancó el año, Erick Torres recibió una noticia que no tenía en el panorama, luego de que le notificaron que dio positivo a clostebol, una sustancia prohibida en el balompié profesional.

Esto afectó el andar del futbolista mexicano, ya que no estaba entre sus planes dejar de jugar, pero el examen realizado en 2023 lo puso en jaque.

‘Cubo’ Torres ahora reparte alitas a domicilio

La sanción aún no está sentenciada, por ello se encuentra a la espera, pero ha perdido tres meses ya en este camino.

El futbolista tuvo que buscar otra alternativa, motivo por el que ahora está emprendiendo en un negocio de venta de comida.

El suegro del ‘Cubo’ tiene algunos restaurantes México. Eso lo ayudó a iniciar un camino en la gastronomía en Costa Rica, país en el que está vendiendo alimentos con una salsa que se ganó el reconocimiento de sus clientes.

Torres le puso a su restaurante “Wing´s Star” y venden diferentes paquetes de alitas. Tiene disponible diferentes tipo de salsas, así como órdenes de papas y aderezos.

El jugador podría quedar fuera cuatro años

Además, Erick es quien reparte a domicilio la comida, ya que la necesidad de seguir pagando sus cuentas lo llevó a convertirse en un microempresario.

Recordemos que el doping se dio en el equipo Guanacasteca, equipo de la Primera División de Guatemala. La sustancia por la que dio positivo es clostebol, la cual ayuda a curar heridas.

Sin embargo, para la Agencia Mundial de Antidopaje es prohibida, ya que puede a mejorar el rendimiento de un deportista de alto rendimiento.

“No vemos por dónde pueden seguir investigando o buscar más pruebas. Tienen la prueba de Estados Unidos donde viene el porcentaje del clostebol que se encontró en mi cuerpo. He sentido frustración e incertidumbre, porque no sé qué va a pasar con mi contrato ni si tendré o no ingresos”, relató el ‘Cubo’ para ESPN.