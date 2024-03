“Es la tarde más importante de mi carrera”: Francisco Martínez

Este domingo la imponente Plaza México reabrirá sus puertas al público para vivir una tarde emocionante en la que El Zapata, Antonio Ferrera y Francisco Martínez, saltarán al ruedo para demostrar lo mejor su talento y calidad en un festejo más de la temporada 2024 de los toros en la Ciudad de México.

Ante ello, los protagonistas del festejo hablaron en exclusiva con Publimetro sobre su sentir frente a una de las tardes más esperadas de la campaña, demostrando su felicidad y emoción por darle al público grandes emociones, compitiendo por el trofeo “La Banderilla de Oro”.

“Muy contento de volver a la Plaza de Toros México, donde los recuerdos son hermosos. Me ilusiona mucho porque el cartel tiene un toque muy especial, los dos alternantes son grandes amigos míos y eso lo hace lindo, más allá del cartel, más allá del trofeo que nos podemos ganar cualquiera de los tres. Eso lo hace especial para mí”, comentó Uriel Moreno el ‘Zapata’.

Por otro lado, Francisco Martínez comentó la relevancia que tiene la corrida en su carrera debido a que con anterioridad había tenido la oportunidad de asistir como aficionado únicamente y ahora pisar el ruedo junto a figuras de gran nombre lo ponen en la oportunidad de concretar una tarde de ensueño.

“Yo que he tenido la oportunidad de vivirla como aficionado, no he toreado en ella de matador, pero se viven cosas grandiosas y triunfar al lado de ellos dos, salir a hombros con ellos, imagínate lo que me puede dar. Es lógicamente la tarde más importante de mi carrera y como lo es, lo estoy viviendo y disfrutando desde ahorita hasta el momento compartir con ellos”, mencionó.

Asimismo, Antonio Ferrera señaló la gran respuesta de los aficionados en la Monumental haciendo llenos sobresalientes en que demuestran que aún hay apasionados por la tauromaquia a pesar de las diversas campañas que existen en contra de las corridas y que buscan cerrar la Plaza de forma definitiva en la Ciudad de México.

“La verdad que al final la realidad ha hablado por sí misma. Ha habido casi 40.000 personas prácticamente todos los días que ha habido corridas y sucesivamente ha tenido una respuesta a la plaza de México. La afición, independientemente de que haya opiniones que no estén en un favor natural, responde. Yo creo que el toreo, el arte del toreo, el mundo del toreo y la ficción del toreo tiene hablado por sí misma”, culminó.

En última instancia, los tres matadores coincidieron en que el evento del 10 de marzo será un evento con emocionantes momentos que llenarán la atención del público del tendido.