“Siempre nos la hacen, no se vale”: Alana explota por penal contra su equipo en la Kings League

La Kings League Américas surgió como una alternativa para los amantes del futbol, donde los dueños de los clubes suelen protagonizar épicos momentos, como fue el caso reciente de Alana.

La influencer mexicana estalló contra el arbitraje después de que el juez central marcó un penal en contra de su equipo, Raniza FC, durante el duelo de la jornada 3 contra Real Titán.

“No hubo nada, se cae solo. Les regalaron el juego, eso no es penal. Ni si quiera lo tocó, no puede ser. No puede ser, siempre nos la hacen a nosotros, esto no se vale”, mencionó Alana durante un streaming en su cuenta de Twitch.

“No era penal, se están pasando. Les regalaron el partido loco, no lo puedo creer”, añadió la influencer mexicana después de que Fran Hernández hizo efectiva la pena máxima para darle la victoria al equipo de Germán Garmendia en el último suspiro del encuentro.

Es importante mencionar que tras tres fecha, Raniza FC es de los pocos equipos que aún no ha podido ganar en tiempo regular, ya que los dos puntos que suma son producto de un triunfo en penales.