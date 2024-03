Julián Quiñones denuncia ataques racistas contra sus hijas

Julián Quiñones es una de las grandes figuras del América y durante el primer Clásico nacional de la Concachampions recibió insultos racistas por parte de un sector de la afición de Chivas; sin embargo, esto ha escalado y llegó hasta sus hijas.

El naturalizado mexicano compartió en Instagram Stories que ha recibido múltiples comentarios racistas dirigidos contra sus hijas.

“Hoy me pronuncio a través de este medio por todos los mensajes que estoy recibiendo día con día y quiero aclarar que no me estoy quejando, porque soy lo suficientemente fuerte mentalmente para cualquier tipo de insulto y más si se trata de mi color de piel, que son los mensajes más frecuentes que recibo”, comenta en primera instancia.

“Lo hago más que todo por que se meten con mis hijas y cualquier persona que tenga hijos saben que los hijos son lo más sagrado solo por eso pongo este mensaje. A mí pueden decirme lo que quieran pero con mis hijas no se metan y espero a todas las personas que me mandan mensajes insultando a mis hijas nunca les toque”, agregó.

Publicación de Julián Quiñones (@julianquinones33)

Tras lo ocurrido el pasado miércoles, el América presentó una queja ante la Concacaf y en comunicado señalaron que esperan que el organismo tome las medidas “necesarias” para contrarrestar la situación.