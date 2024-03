“Que no ponga cláusulas”: Dinamita Márquez pide a Canelo no ser ventajista sobre Munguía

Saúl Canelo Álvarez volverá a los cuadriláteros el próximo 4 de mayo para medirse a Jaime Munguía en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Dicha pelea ha generado altas expectativas al tratarse de dos mexicanos que se encuentran en un gran nivel; sin embargo, Juan Manuel Márquez aprovechó para mandarle un recado al tapatío.

En entrevista para ProBox TV el Dinamita reconoció que le agrada este combate, pero pidió al Canelo no poner ninguna cláusula para que la pelea sea lo más limpia posible.

Canelo Álvarez enfrentará a un mexicano después de 7 años. Foto: Instagram

“Me gustaría que fuera en igualdad de circunstancias... que el peleador de Jalisco no ponga cláusula de rehidratación, que no diga que no se suba más de 10 libras al siguiente día”, mencionó.

En ese sentido, el expugilista azteca considera que Álvarez Barragán será el ganador de la reyerta por decisión unánime, explicando los motivos de su predicción.

“Creo que esa pelea va a ser muy buena, de cuestión de estrategia, de cuestión de técnica de boxeo. También de preparación físico-atlética... yo creo que sí va a ser una victoria por decisión para el peleador de Jalisco”, sentenció.

Es importante mencionar que Juan Manuel Márquez ha sido uno de los más críticos en la carrera del Canelo Álvarez, pues en múltiples ocasiones lo ha acusado de imponer cláusulas de rehidratación a sus rivales para tener ventaja arriba del ring.