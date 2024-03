“Soy el rey de reyes”: Así fue la épica presentación de Zlatan como nuevo presidente de la KWC

En días recientes, Gerard Piqué confirmó la creación de la Kings World Cup, torneo de futbol rápido que estará conformado por los equipos de América y Europa.

Por consecuencia, este 11 de marzo, el organismo hizo oficial la presentación de Zlatan Ibrahimovic como el nuevo presidente del certamen a nivel mundial, provocando el asombro de todos los fanáticos.

“He ganado más de 30 títulos, he marcado más de 500 goles. No hay nadie que no conozca mi nombre. No echo de menos el futbol, el futbol me echa de menos. Soy el mejor, soy el rey de reyes. Bienvenidos a mi Mundial”, fueron las palabras del histórico futbolista sueco.

Es importante mencionar que la Kings World Cup se jugará en la Ciudad de México del 26 de mayo al 8 de junio del presente año. Aunque aún no se ha hecho oficial el inmueble donde se llevará a cabo el sorteo, diversos rumores apuntan a que podría ser en el Estadio Azteca.