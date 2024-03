¿Otra vez? Mohamed vuelve a México y se especula con su regreso a la Liga MX

El Turco Mohamed es sin duda uno de los estrategas más prestigiosos del futbol mexicano, su amplia experiencia y grandes logros lo ponen como candidato para dirigir cada que un gran equipo se encuentra en crisis; sin embargo, también tiene un historial obscuro de salidas cuestionables de sus equipos que lo persigue. El más reciente fue Pumas y ahora parece que uno de los equipos regios apunta a su regreso.

Hace algunos meses Antonio Mohamed abandonaba a los del Pedregal alegando un necesario descanso que no podía esperar más, por lo que su auxiliar, Gustavo Lema, tomó las riendas del equipo para que pudiera regresar a su país. Ahora, tras unos meses fuera, se le vio regresando a México y específicamente a Monterrey, naciendo las especulaciones de su regreso.

Es bien sabido por todos que el torneo de Tigres no está siendo el mejor de los últimos tiempos y por ello, la directiva analiza un posible cambio de timonel. El rumor de una posible negociación se hizo mayor en las últimas horas, emocionando a algunos incomparables que no ven con malos ojos la llegada del argentino a su vestidor.

Me Dicen Que Mohamed esta en Mexico para negociar una posible llegada a @TigresOficial o @Chivas

Me Dicen Que Mohamed esta en Mexico para negociar una posible llegada a @TigresOficial o @Chivas

Pues no que estaba muy cansado y con la mente desgastada?

Lamentablemente, hasta el momento no hay nada más que rumores referente al tema y de forma objetiva podemos pensar que la especulación no irá más allá. Por otro lado, algunos apuntaron a vincular al técnico con Chivas, ya que los resultados recientes no han sido los mejores, pero esta opción podría incluso ser un poco más descabellada que la anterior.