Así fue la emotiva despedida de Pepe Segarra de Televisa y “Los tres amigos”

Tras la partida de Pepe Segarra de Televisa Deportes, para Antonio de Valdés y Enrique Burak la salida del “Tercer amigo” representó un duro golpe en lo emocional por la conexión de amistad que tenían con Pepe por lo que también fueron los encargados de despedir en las redes de TUDN a su compañero en miles de batallas.

“Después de una trayectoria de más de 42 años en Televisa, empresa con la que estoy sumamente agradecido y en la que he vivido momentos inolvidables, estoy por comenzar un nuevo reto que me ilusiona mucho y en el que espero me acompañen”, publicó Segarra en Twitter.

Pepe Segarra conformó junto a Antonio de Valdés y Enrique Burak un gran equipo, conocido como los ‘Tres amigos’, los cuales destacaron con sus narraciones y comentarios en Super Bowls, Series Mundiales y Juegos Olímpicos.

El primero en dedicarle unas palabras fue Toño de Valdés. “Jose Vicentenario, Pepillo, Pepe, Amigo, son más de 42 años conviviendo, Superbowls, Series Mundiales, Juegos Olímpicos y programas. Te vamos a extrañar pero estoy seguro que a donde vayas te va a ir muy bien porque eres una gran persona y un compañero extraordinario. Seguiremos conviviendo y te deseo lo mejor en esta nueva etapa. Un enorme abrazo y mucho éxito”.

Enrique Burak no se quedó atrás y también dedicó unas palabras a su amigo, a quien incluso consideró su “hermano”.

“Querido Pepe, me siento muy triste, pero a la vez contento por ti en este nuevo camino. La vida nos hizo amigos y hermanos. Me quedo con lo vivido profesionalmente, pero sobre todo con la parte personal. Sé que harás mejores a tus nuevos compañeros como lo hiciste con nosotros”, escribió.

Las despedidas continuaron con el paso de los días, y ahora en las redes sociales de TUDN, tanto Toño como Burak fueron los encargados de resaltar la carrera de Segarra así como su don como ser humano y amigo que tenia.

En el video, reunieron una recopilación de los mejores momentos de Pepe Segarra en Televisa, sobre todo los que compartió con Antonio de Valdés y Enrique Burak, los llamados ‘tres amigos’.

“Más de cuatro décadas, 42 años en esta la que fue, ha sido y siempre será su casa, Televisa”, mencionaron.