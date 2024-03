Canelo Álvarez rompe el silencio y explota por las críticas de su pelea con Munguía: “Lo he hecho todo”

Luego de una larga espera, Saúl Álvarez se encuentra listo para volver al ring y enfrentarse con un duro rival que nuevamente lo pondrá a prueba; sin embargo, el nombre del pugilista que chocara guantes con Canelo, Jaime Munguía, no ha gustado en los aficionados debido a que esperaban a alguien más en la cartelera. Ante ello, el indiscutido de peso supermediano rompe el silencio y habla de los detractores en su carrera.

Fue durante una entrevista con Michael Benson para TalkSport, que el mexicano fue cuestionado sobre su decisión final de hacer a un lado a David Benavidez e ir directamente contra Jaime Munguía en la siguiente pelea del 4 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas. Canelo fuel claro al asegurar que no importa contra quién se enfrente, siempre habrá críticas sobre su rival.

“Siempre sucede. Erislandy Lara, Austin Trout, Floyd Mayweather, Miguel Cotto, Gennady Golovkin, Daniel Jacobs, Callum Smith, Billy Joe Saunders. Al final le gané a prácticamente todos. Si le gano a Benavidez, dirán: ‘¿por qué no te enfrentas a este otro tipo?’ Mira mi historia, he hecho de todo en el boxeo. Lo he hecho todo”, comentó de forma contundente.

Es importante mencionar que el choque ante Benavides es de los más esperados debido a sus características físicas y de pelea, sumado a que en los papeles, el monstruo mexicano es el retador mandatario al campeonato, pero a pesar de ello, no es el rival en turno para el tapatío.