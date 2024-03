Unai Emery confirma que Gignac rechazó al Valencia para fichar con Tigres

La magnitud del fichaje de André-Pierre Gignac con los Tigres en el verano del 2015 cada vez aumenta más su valor. Ahora el entrenador español Unai Emery declaró que el jugador francés era su fichaje favorito e incluso tuvo varias reuniones con él, sin embargo, Gignac tomó la decisión de arribar a México sobre la Liga Española.

En entrevista para Fox Sports, el ahora técnico del Aston Villa confirmó que cuando era el estratega del Valencia, se reunió con Gignac para negociar su llegada al conjunto español para ser titular indiscutible.

“Con Gignac yo me reuní en Valencia para firmarlo para el Valencia, él de Marsella, me llegué a reunír con él y él se fue a… yo siempre lo he seguido porque me reuní con él y queríamos firmarlo y él decidió irse a México, suelo mirar los goles que está anotando en México”, comentó el reconocido DT.

Este fichaje de Tigres cambió la historia de Tigres por completo y a 9 años de su llegada, Gignac ya es la máxima figura histórica para el club felino y uno de los mejores jugadores extranjeros en arribar al futbol mexicano.

Cabe resaltar que André arribó a Tigres siendo subcampeón de goleo en la League 1 peleando el campeonato de goleo con Zlatan Ibrahimovic que se encontraba en el PSG.