Rayadas vs. Tigres ¿Dónde y a qué hora ver el Clásico Regio Femenil?

Liga MX Femenil Apertura 2023 Tigres UANL vs Monterrey SFV (L-R), Myra Delgadillo of Monterrey and Cristina Ferral of Tigres during the game Tigres UANL vs Monterrey, corresponding to second leg match of Semifinals the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX Femenil, at Universitario Stadium, on November 20, 2023.



(I-D), Myra Delgadillo de Monterrey y Cristina Ferral de Tigres durante el partido Tigres UANL vs Monterrey, correspondiente al partido de vuelta de Semifinales del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX Femenil, en el Estadio Universitario, el 20 de noviembre de 2023. (Jorge Martinez/Jorge Martinez)